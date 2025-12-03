Giornata del volontariato Un convegno dedicato a chi aiuta i meno fortunati

’Un convegno sui volontari’, questo il titolo essenziale ed esaustivo dell’evento che si terrà venerdì, dalle 9.15 alle 12.15, presso il salone comunale, con la partecipazione, tra i relatori, dell’economista Stefano Zamagni e di Gabriele Zelli. E’ inoltre prevista la presenza alcune classi del liceo Scientifico, del liceo Morgagni e dell’Istituto tecnico Marconi. Organizzato dalla sezione forlivese del ’Movi’, il Movimento di volontariato italiano, nell’ambito della giornata internazionale dedicata al terzo settore, ha lo scopo di accendere i riflettori su quella parte della società che, in maniera gratuita, spesso in collaborazione con le istituzioni, lavora per il bene comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata del volontariato. Un convegno dedicato a chi aiuta i meno fortunati

