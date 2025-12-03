Giornata dei disabili tutti i servizi messi a disposizione su riabilitazione e sul sociale

La Giornata internazionale delle persone con disabilità rappresenta un’occasione fondamentale per sensibilizzare istituzioni e società civile sul tema, promuovendo il superamento delle barriere fisiche, sensoriali, cognitive, culturali e ambientali. In questo ambito la riabilitazione riveste un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Domani ricorre la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Solo a Bolzano sono ottomila. Ecco cosa ha pensato per loro il Comune. - facebook.com Vai su Facebook

CENTROABRUZZONEWS: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILI... centroabruzzonews.com/2025/12/giorna… Vai su X

Giornata della Disabilità: un impegno comune per un Paese più inclusivo - La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra oggi, è un’occasione importante per richiamare l’attenzione di tutti sui temi dell’inclusione ... interris.it scrive

Giornata disabilità: Sant’Egidio, giovedì 4 dicembre una conferenza a Roma su “Inclusione, un’impresa per tutti” - Sarà questo il messaggio della conferenza “Inclusione, un’impresa per tutti”, che si terrà presso il Centro Congressi Confcommercio a Roma, in Pi ... Secondo agensir.it

Giornata disabilità: Alice, ogni anno 100-120mila persone colpite da ictus. Vianello (presidente), “rafforzare servizi territoriali, società non lasci indietro nessuno” - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, Alice Italia OdV rinnova il proprio impegno a sostegno di chi, dopo un ictus, convive con una disabilità. Scrive agensir.it

Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - 3 dicembre: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che sono, in Italia 13,8 milioni di cui 3,1 milioni con forma grave. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità per rovesciare pregiudizi e luoghi comuni. A partire da quel “dis” - In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, c’è l’imbarazzo della scelta degli eventi – iniziative di cui si potrebbe parlare, prediligerne alcune a discapito d ... Lo riporta invisibili.corriere.it

Giornata disabilità, a Chieti e Lanciano il recruiting day di Sviluppo Lavoro: collocamento mirato, laboratori tematici, open day e confronto - L’obiettivo è trasformare la Giornata internazionale delle persone con disabilità in un motore di consapevolezza, responsabilità e nuove opportunità, contribuendo alla costruzione di una società più e ... Segnala chietitoday.it