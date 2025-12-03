Giorgia e i giudici di X Factor pronti per Napoli Le interviste VIDEO

“Io vorrei opporre alla tensione che provano i ragazzi, l'empatia. Cerco di dare ai partecipanti di X Factor una parte emotiva, umana, quella che è fatta di solidarietà, di sentirsi accolti, capiti. Anche se loro non hanno bisogno perché hanno, comunque, una centratura che io invidio moltissimo a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lorenzo Salvetti, finalista di X Factor 2024, nella scuola di Amici 25: ecco cosa pensano Giorgia e i giudici del talent di Sky #LorenzoSalvetti #XFactor2025 #Amici Vai su X

Alanews - video e giornalismo. . X Factor 2025 sceglie Napoli per la finalissima: Giorgia e i giudici Lauro, Gabbani, La Furia e Iezzi presentano lo show a Palazzo San Giacomo. Tra selfie, entusiasmo e qualche frecciatina chiarita, la città si prepara a una serat - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025: Giudici, Finalisti, Giorgia e Napoli pronti alla Finale. Ecco le dichiarazioni alla Vigilia della grande festa - Manca pochissimo alla Finale di X Factor 2025 e anche quest'anno la cornice per la grande festa della musica sarà Napoli con la sua Piazza del Plebiscito. Come scrive msn.com

Giorgia e i giudici di X Factor pronti per Napoli. Le interviste (VIDEO) - Tra ipotesi di rivalità sventate, Laura Pausini attesa super ospite, la scaletta dei quattro finalisti, incontriamo la cantante, magnifica presentatrice di XF 2025, Achille Lauro, Iezzi, Gabbani e Jac ... Riporta napolitoday.it

VIDEO | Napoli si prepara per la finale di X Factor con due super ospiti: tutte le anticipazioni - La diretta sarà visibile su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 ... Si legge su dire.it

X Factor, giallo Achille Lauro e Giorgia, tornano nel 2026? - Finale, sfida a 4, Laura Pausini ospite e con lei.... - X Factor 2025 è pronto a celebrare la finale Lo show Sky Original prodotto da Fremantle eleggerà il vincitore nella puntata che andrà in onda giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 in diretta da Piazza del P ... Riporta affaritaliani.it

X Factor 2025, i giudici a Napoli prima della finale: "Città meravigliosa e accogliente" - "Siamo fortunati a tenere la finale a Napoli, città meravigliosa e accogliente che ha mantenuto una ... Secondo msn.com

X Factor 2025, il futuro è tutto da scrivere. Giorgia e Achille Lauro: «Se torniamo nel 2026? Vedremo». La verità sulle liti - Giuseppe De Bellis, vice presidente di Sky Italia, sottolinea il successo della stagione: ... Come scrive msn.com