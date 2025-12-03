Giochiamo alla guerra | al teatro Re Grillo lo spettacolo che racconta l’infanzia nei conflitti
Uno sguardo diretto e senza filtri sulla guerra attraverso gli occhi dei bambini. Sabato 6 dicembre alle 20:30, al Teatro Re Grillo di Licata, arriva “Giochiamo alla guerra”, scritto e diretto da Antonio Palumbo e prodotto da Officine Civiche con il patrocinio del Comune di Licata e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
