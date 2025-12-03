Gino Leurini il talento che preferì fare l’imprenditore

Ripercorriamo la storia di Gino Leurini, nato a Roma nel 1934 e attivo per un decennio, esordendo a soli 12 anni. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Gino Leurini, il talento che preferì fare l’imprenditore

Contenuti che potrebbero interessarti

Sentiero delle acque Sulfuree Valle Sant'Anastasio... Leurini Trail - facebook.com Vai su Facebook

Gino Infantino, il talento del Rosario Central: garantisce Kily Gonzalez - Si chiama Gino Infantino la nuova sensazione del calcio argentino: ha 18 anni, gioca nel Rosario Central e lo ha scoperto una vecchia conoscenza interista Il massimo campionato argentino non sta ... Segnala minutidirecupero.it

Chi è Gino Infantino, talento argentino che vestirà la maglia della Fiorentina - Un autentico blitz quello messo a segno dalla Fiorentina, che si rivolge nuovamente all’Argentina per allargare il proprio parco giocatori e simultaneamente per arricchire di talento e gioventù il suo ... Secondo today.it

Chi è Gino Infantino: il nuovo talento della Fiorentina - Tutto quello che c'è da sapere su Gino Infantino, il talento che la Fiorentina ha acquistato dal Rosario Central. Lo riporta informazione.it