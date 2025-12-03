Ginestre in scena al Mascheranova la memoria dell' alluvione di Sarno a teatro
Appuntamento con la drammaturgia contemporanea al Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano, dove va in scena lo spettacolo “Ginestre”. L’evento, secondo titolo in cartellone per la stagione Catalisi 2526, è programmato per sabato 6 dicembre alle ore 20.30 e domenica 7 dicembre alle ore 19.00. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
