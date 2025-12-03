Gimenez verso l’addio al Milan? Parla l’agente Pimenta | L’idea di andare via …

Calciomercato Milan, voci sempre più insistenti parlano di un possibile addio di Santiago Gimenez dai rossoneri. Parla l'agente. Le parole a ESPN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gimenez verso l’addio al Milan? Parla l’agente Pimenta: “L’idea di andare via …”

Verso la Coppa Italia: Pulisic tenta il recupero per la panchina, Gimenez ancora out. Allegri prepara il turnover contro la Lazio: scalpitano Ricci, Estupinan e Jashari. #Probabiliformazioni #LazioMilan #Pulisic #CoppaItalia #Allegri - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, il punto dall'infermeria: #Pulisic verso il rientro in gruppo, ancora out #Gimenez L’americano ieri ha lavorato ancora a parte, ma tra oggi e domani tornerà ad allenarsi con la squadra. Prosegue il lavoro differenziato per l'attaccante messicano Vai su X

Milan, Gimenez verso l'addio e Leao sempre più attaccante centrale: e per la difesa spunta Sergio Ramos - Il Milan ha ritrovato in Leao un grande attaccante centrale grazie al lavoro di Allegri, e per la difesa spunta il nome di Sergio Ramos ... Si legge su sport.virgilio.it

Calciomercato Milan: Gimenez verso l’addio, Tare studia tre alternative per gennaio! Tutti gli aggiornamenti - Le ultimissime Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai segnato. Scrive calcionews24.com

Calciomercato Milan: le tre alternative in caso di cessione di Gimenez - Il reparto offensivo del Milan resta sempre un tema caldo, tra rendimento insufficiente e decisioni delicate in vista del mercato invernale. Da notiziemilan.it

Milan, Leao verso il rientro dopo l'infortunio. E Allegri lo vuole come centravanti - Capace di muoversi con leggerezza e di colpire allo stesso tempo. Lo riporta leggo.it

Leeds-Milan 1-1, Stach risponde a Gimenez e ferma i rossoneri di Allegri - All'Aviva Stadium, dopo un ottimo avvio della compagine inglese con tanto di traversa di Stach, sono i ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Verso Inter-Milan: Gimenez in dubbio, Pulisic ci sarà. Le ultime su Rabiot - L'attaccante messicano molto probabilmente dovrà tifare ancora i compagni dalla tribuna. Lo riporta tuttosport.com