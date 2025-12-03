Gimenez aperto alla cessione a gennaio | le prospettive del calciomercato del Milan

Santiago Gimenez potrebbe presto dire addio al Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' la cessione durante la sessione di calciomercato potrebbe essere possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gimenez aperto alla cessione a gennaio: le prospettive del calciomercato del Milan

Pulisic resta ai box per un piccolo fastidio alla coscia: Nkunku in vantaggio su Loftus-Cheek per sostituirlo, ma il ballottaggio verso la Lazio è ancora aperto. Sempre out Athekame e Gimenez, Saelemaekers regolarmente in campo Vai su X

Offerta da 30 milioni per Santi Gimenez! Il Sunderland è pronto a investire circa 30 milioni per Santiago Gimenez. Il Milan ha aperto alla cessione, la cifra messa sul piatto soddisfa la dirigenza. Gimenez sta prendendo tempo, sta valutando. Il Sunderland ha fat - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, perché la situazione di Gimenez può cambiare le mosse di gennaio - Il Milan riflette con attenzione sul reparto offensivo: due attaccanti sono ancora senza gol in Serie A e si potrebbe intervenire a gennaio. Riporta notiziemilan.it

Calciomercato Milan: le tre alternative in caso di cessione di Gimenez - Il reparto offensivo del Milan resta sempre un tema caldo, tra rendimento insufficiente e decisioni delicate in vista del mercato invernale. Da notiziemilan.it

Calciomercato Milan: Gimenez verso l’addio, Tare studia tre alternative per gennaio! Tutti gli aggiornamenti - Le ultimissime Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai segnato. Secondo calcionews24.com

Milan, si avvicina la cessione a gennaio: una big di Premier piomba sul rossonero - In casa Milan si guarda già al mercato di gennaio, con una big di Premier che bussa per un big rossonero: i dettagli ... Come scrive spaziomilan.it

Cessione Gimenez, due condizioni per la partenza e il possibile sostituto - Tuttosport, nell’edizione odierna, riferisce che su Santiago Gimenez si sarebbero mosse alcune società ... Secondo fantamaster.it

Ha chiesto la cessione, scambio con Gimenez: è il bomber per Allegri - Santiago Gimenez è destinato a lasciare il Milan già nel mercato di gennaio: i rossoneri lo scambiano con un altro attaccante. Si legge su calciomagazine.net