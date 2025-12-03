Gilmour operato messaggio ai tifosi | Già impaziente di tornare in campo

L'intervento per recuperare dalla pubalgia è riuscito: per il centrocampista scozzese parte la riabilitazione. Rientro previsto per febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gilmour operato, messaggio ai tifosi: "Già impaziente di tornare in campo"

Leggi anche questi approfondimenti

Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/gilmour-operato-a-londra-inizia-la-strada-verso-la-guarigione-rientro-a-febbraio/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Gilmour #Guarigione #Calcio #Napoli #Operazione - facebook.com Vai su Facebook

Gilmour operato, messaggio da Londra: “Non vedo l’ora di tornare in campo. Tifosi, mi mancherete” Vai su X

Gilmour operato, messaggio da Londra: “Non vedo l’ora di tornare in campo. Tifosi, mi mancherete” - Il centrocampista scozzese ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni ... Riporta msn.com

Napoli, Gilmour si è operato. De Bruyne: «Tutto il meglio, fratello» - Billy Gilmour ha rassicurato tutti dopo l’intervento, pubblicando sui social un messaggio: «Intervento riuscito». Lo riporta msn.com

Gilmour manda un messaggio ai tifosi: “Mi mancherete, sono impaziente di tornare” - Billy Gilmour ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi all'indomani dell'intervento per risolvere il problema della pubalgia che lo aveva messo ko nelle ultime partite. Come scrive mondonapoli.it

Napoli, Gilmour operato per pubalgia: “Intervento ok, ora inizia il percorso di recupero” - Il centrocampista del Napoli è stato operato al Wellington Hospital di Londra dal professor Ernst Schil ... Come scrive ilnapolionline.com

Gilmour: «Sono già impaziente di tornare in campo, questo era il momento giusto per operarmi» - Il messaggio di Billy Gilmour sui social dopo l'operazione per pubalgia svolta a Londra. ilnapolista.it scrive

Gilmour: "Voglio già tornare in campo! Lavorato con specialisti per lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancheranno i tifosi ma..." - Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Napoli, si è operato ieri dopo l'infortunio che lo ha colpito nelle ultime settimane. Lo riporta msn.com