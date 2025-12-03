Gigi e Vanessa stasera l’ultima puntata | gli ospiti

Questa sera Gigi e Vanessa insieme andrà in onda con l'ultima puntata e con tanti ospiti inaspettati. Tra questi ci sarà Alessandra Amoroso che torna a cantare per la prima volta dopo il parto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gigi e Vanessa, stasera l’ultima puntata: gli ospiti

Approfondisci con queste news

Mercoledì 3 dicembre in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook

Gigi, Vanessa e la panchina di Ale e Franz #GigiEVanessaInsieme Vai su X

Gigi e Vanessa Insieme, questa sera in tv l'ultima puntata: grande festa e tanti ospiti d'eccezione. Le anticipazioni del 3 dicembre - Si conclude questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, la festa di “Gigi e Vanessa Insieme” in prima serata su Canale 5. Scrive msn.com

Gigi e Vanessa Insieme, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta - Ospite atteso della terza puntata è Mahmood, che regala al pubblico un assaggio del suo universo musicale. Secondo today.it

Gigi e Vanessa - Insieme, D'Alessio e Incontrada su Canale 5: anticipazioni del 3 dicembre - Prosegue stasera, mercoledì 3 dicembre su Canale 5 Gigi e Vanessa - Si legge su msn.com

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 26 novembre: ospiti e anticipazioni - Stasera, mercoledì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, torna 'Gigi e Vanessa – Insieme' con il secondo appuntamento. Come scrive msn.com

Gigi e Vanessa, cosa sapere sul varietà "Insieme" al via da stasera - In programmazione la scorsa settimana, poi rinviato per le ATP Finals di Torino, il varietà in tre puntate promette d'essere uno show ricchissimo di musica e di ospiti. Come scrive tg24.sky.it

Gigi e Vanessa Insieme, la seconda puntata su Canale 5. Tra gli ospiti di stasera Gerry Scotti, Biagio Antonacci, ed Ale e Franz - Dopo il debutto la settimana scorsa su Canale 5 arriva stasera la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme il nuovo varietà condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa incontrada. Come scrive msn.com