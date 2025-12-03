Gigi e Vanessa- Insieme ultima puntata con Mahmood Amoroso

Ultimo appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme, il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Oggi mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale5, terzo e ultimo appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Ospiti della serata: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste. Un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gigi e Vanessa- Insieme, ultima puntata con Mahmood, Amoroso

