Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5 | ospiti e quante puntate

Stasera, mercoledì 19 novembre 2025, va in onda la prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme, il nuovo varietà musicale condotto da Gigi D’Alessio . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5: ospiti e quante puntate

Scopri altri approfondimenti

Mercoledì 3 dicembre in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook

Gigi, Vanessa e la panchina di Ale e Franz #GigiEVanessaInsieme Vai su X

Gigi e Vanessa insieme, lo show si chiude con una grande festa e nuovi ospiti da urlo: chi ci sarà nell'ultima puntata - Lo show che ha messo insieme amicizia e musica finisce stasera con il gran finale: tra gli ospiti Pio e Amedeo, Geolier e Claudio Bisio. Si legge su libero.it

Gigi e Vanessa - Insieme, D'Alessio e Incontrada su Canale 5: anticipazioni del 3 dicembre - 000 spettatori pari al 18,2% di share, torna oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, Gigi e Vanessa - Riporta msn.com

Ultimo appuntamento con “Gigi e Vanessa – Insieme”: ospiti e anticipazioni - Domani mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con “Gigi e Vanessa – Insieme”: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. 361magazine.com scrive

Gigi e Vanessa Insieme, gli ospiti dell'ultima puntata: la scaletta del 3 dicembre - La collaborazione tra Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada torna sul piccolo schermo con il terzo ed ultimo appuntamento del loro varietà, Gigi e Vanessa Insieme. Da tag24.it

Su Canale 5 la seconda puntata di”Gigi e Vanessa – Insieme”: tutti gli ospiti - 40 su Canale 5 con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi colleghi della ... Lo riporta iodonna.it

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada "Insieme" su Canale 5: Paolo Bonolis, Emma e gli 8 ospiti della prima puntata - time sulla rete ammiraglia di Mediaset per un grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ... affaritaliani.it scrive