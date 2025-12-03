Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

. Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Gigi e Vanessa insieme, lo show che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornare “Insieme” per un grande spettacolo che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Approfondisci con queste news

Ultimo appuntamento per Gigi e Vanessa Insieme: stasera sul palco anche un ricco parterre di cantanti neomelodici. Vai su Facebook

Gigi, Vanessa e la panchina di Ale e Franz #GigiEVanessaInsieme Vai su X

Stasera il gran finale di “Gigi e Vanessa – Insieme”. Musica, ospiti e tante risate per chiudere al massimo - 40 su Canale 5, con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi ospiti ... Da iodonna.it

Gigi e Vanessa Insieme, questa sera in tv l'ultima puntata: grande festa e tanti ospiti d'eccezione. Le anticipazioni del 3 dicembre - Si conclude questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, la festa di “Gigi e Vanessa Insieme” in prima serata su Canale 5. Riporta ilmattino.it

Gigi e Vanessa insieme, lo show si chiude con una grande festa e nuovi ospiti da urlo: chi ci sarà nell'ultima puntata - Lo show che ha messo insieme amicizia e musica finisce stasera con il gran finale: tra gli ospiti Pio e Amedeo, Geolier e Claudio Bisio. Secondo libero.it

Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 3 dicembre - “Gigi e Vanessa – Insieme”, le anticipazioni della puntata finale con grandi amici ed emozioni musicali: gli ospiti del 3 dicembre ... Riporta dilei.it

Gigi e Vanessa Insieme ultima puntata stasera Canale 5: ospiti - Stasera, 3 dicembre 2025, va in onda su Canale 5 l'ultima puntata dello show musicale "Gigi e Vanessa - Riporta ilsipontino.net

Gigi e Vanessa Insieme, gli ospiti dell'ultima puntata: la scaletta del 3 dicembre - La collaborazione tra Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada torna sul piccolo schermo con il terzo ed ultimo appuntamento del loro varietà, Gigi e Vanessa Insieme. Da tag24.it