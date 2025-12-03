‘Gigi e Vanessa insieme’ stasera 3 dicembre | gli ospiti dell’ultimo appuntamento
(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con ‘Gigi e Vanessa – Insieme’: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Ospiti della serata: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
