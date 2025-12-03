Gigi e Vanessa - Insieme D' Alessio e Incontrada su Canale 5 | anticipazioni del 3 dicembre

Tra gli ospiti della terza e ultima puntata ci sono Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigi e Vanessa - Insieme, D'Alessio e Incontrada su Canale 5: anticipazioni del 3 dicembre

News recenti che potrebbero piacerti

Mercoledì 3 dicembre in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook

Gigi, Vanessa e la panchina di Ale e Franz #GigiEVanessaInsieme Vai su X

Gigi e Vanessa insieme, lo show si chiude con una grande festa e nuovi ospiti da urlo: chi ci sarà nell'ultima puntata - Lo show che ha messo insieme amicizia e musica finisce stasera con il gran finale: tra gli ospiti Pio e Amedeo, Geolier e Claudio Bisio. Si legge su libero.it

Gigi e Vanessa Insieme, gli ospiti dell'ultima puntata: la scaletta del 3 dicembre - La collaborazione tra Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada torna sul piccolo schermo con il terzo ed ultimo appuntamento del loro varietà, Gigi e Vanessa Insieme. Segnala tag24.it

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada "Insieme" su Canale 5: Paolo Bonolis, Emma e gli 8 ospiti della prima puntata - time sulla rete ammiraglia di Mediaset per un grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ... Da affaritaliani.it

Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio - Nella puntata del 26 novembre, tanti ospiti di spicco ma è Gerry Scotti a fare le rivelazioni più eclatanti: cosa è successo da D'Alessio e Incontrada ... Riporta libero.it

Su Canale 5 la seconda puntata di”Gigi e Vanessa – Insieme”: tutti gli ospiti - 40 su Canale 5 con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi colleghi della ... Secondo iodonna.it

Gigi e Vanessa - Insieme, su Canale 5 il secondo appuntamento dello show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - Mercoledì 26 novembre, su Canale 5, torna Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada - Come scrive msn.com