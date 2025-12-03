GIGI E VANESSA INSIEME | CHIUDE LO SHOW DI CANALE 5 CON TANTI OSPITI FAMOSI

Mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con “Gigi e Vanessa – Insieme”: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Ospiti della serata: Max Giusti, da domenica 7 dicembre alla guida di “Caduta Libera” nel preserale di Canale 5, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste. Prodotto da R.T.I, “ Gigi e Vanessa – Insieme ” è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GIGI E VANESSA INSIEME: CHIUDE LO SHOW DI CANALE 5 CON TANTI OSPITI FAMOSI

Mercoledì 3 dicembre in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook

Gigi, Vanessa e la panchina di Ale e Franz #GigiEVanessaInsieme Vai su X

