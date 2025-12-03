Gigi e Vanessa chiudono con Mahmood Bisio e Geolier tra gli ospiti

Ultima puntata questa sera, mercoledì 3 dicembre, per Gigi e Vanessa Insieme, lo show che vuole celebrare l’amicizia e le emozioni condivise, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, in onda in prima serata su Canale 5. Il cast del 3 dicembre 2025. Ecco tutti gli ospiti attesi alla terza e ultima puntata: • Max Giusti • Claudio Bisio • Geolier • Pio e Amedeo • Mahmood • Alessandra Amoroso • Gianluca Capozzi • Gianni Fiorellino • Ivan Granatino • Mavi • Rosario Miraggio • Franco Ricciardi • Andrea Sannino • Ste Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gigi e Vanessa chiudono con Mahmood, Bisio e Geolier tra gli ospiti

