Gigi De Canio | Al QPR vedevo Briatore quasi tutti i giorni Poi Ecclestone e le feste da Mittal

Luigi De Canio ripercorre a Fanpage.it la sua carriera, con lucidità e orgoglio. Dal Matera al QPR, dalla salvezza con la Reggina passando per gli anni all'Udinese, al Siena e al Lecce fino al quasi incarico come CT del Camerun: “Sono felice di ciò che sono, non di ciò che non ho fatto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

