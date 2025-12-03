Gianni Sperti rovina l’uscita di Agnese e Roberto da UeD Marco stupisce Sara

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata l’uscita di scena di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ma il momento è stato un po’ rovinato da alcuni interventi. A scaldare il clima a centro studio, poi, ci ha pensato Lucia, la quale sembra sia diventata una delle protagoniste di questa edizione grazie alle dinamiche che sta creando. Al Trono Classico, poi, Marco ha spiazzato Sara. Novità per Gemma Galgani, l’uscita di Agnese e Roberto da Uomini e Donne. Gemma Galgani ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama, dopo un breve siparietto con Tina Cipollari, si è accomodata a centro studio per conoscere un nuovo cavaliere venuto in studio per conoscerla. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Gianni Sperti rovina l’uscita di Agnese e Roberto da UeD, Marco stupisce Sara

Leggi anche questi approfondimenti

Martina De Ioannon cancella Tina e Gianni Sperti da Instagram dopo le liti a U&D. La Cipollari risponde sui social con una citazione al veleno: «Meno talento hanno, più orgoglio e vanità e arroganza hanno» - https://www.eva3000.com/martina-de-ioannon-ca - facebook.com Vai su Facebook

Gianni Sperti, droga e tradimenti: cosa ha rivelato a Verissimo - Ospite a Verissimo, l'opinionista di Uomini e Donne ha parlato del periodo più difficile della sua vita. Segnala corrieredellosport.it

Uomini e Donne, Gianni Sperti nuovo tronista: l’indiscrezione - Secondo le ultime indiscrezioni l’opinionista potrebbe presto salire sul trono per cercare l’amore, proprio come accaduto alla ... Da dilei.it

Verissimo, Gianni Sperti conferma il tradimento della Barale: “Scoperto dai giornali” - Il ballerino ha ricordato al pubblico che Uomini e donne quest’anno raggiungerà un traguardo davvero ... Secondo dilei.it

Paola Barale “dagli avvocati” dopo intervista di Gianni Sperti a Verissimo/ “Furiosa per le presunte corna” - Paola Barale avrebbe reagito molto male alle nuove dichiarazioni dell'ex marito Gianni Sperti a Verissimo, in particolare sul presunto tradimento Paola Barale contro Gianni Sperti: nuovo capitolo. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne, l'amaro sfogo di Gianni Sperti: "Forse la mia missione è occuparmi dell’amore degli altri" - Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, sembrava aver ritrovato l'amore ma oggi le sue parole fanno comprendere che si è trattato di una semplice illusione. Si legge su comingsoon.it

Gianni Sperti: «Paola Barale? Ho scoperto il tradimento dai giornali. A 29 anni ho toccato il fondo con le sostanze stupefacenti» - Domenica 5 ottobre 2025, l’ex ballerino di Amici e storico opinionista di Uomini e Donne si racconta senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin. Si legge su corriereadriatico.it