Gianni Petrucci ricorda Pietrangeli | Sognava di diventare presidente della Fitp

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, ricorda così Nicola Pietrangeli durante la camera ardente al Foro Italico presso il campo a lui dedicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gianni petrucci ricorda pietrangeli sognava di diventare presidente della fitp

© Gazzetta.it - Gianni Petrucci ricorda Pietrangeli: "Sognava di diventare presidente della Fitp"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Petrucci "Pietrangeli aveva classe, sensibilità e stile" - "Aveva una classe, una sensibilità e uno stile che erano sotto gli occhi di tutti. Da stream24.ilsole24ore.com

gianni petrucci ricorda pietrangeliPietrangeli: Petrucci 'era doveroso intitolargli campo al Foro' - Lo ha detto Gianni Petrucci, oggi presidente Fip, presente alla camera ardente di Pietrangeli e che da n. Lo riporta msn.com

gianni petrucci ricorda pietrangeliNicola Pietrangeli e quel legame con il calcio: “Se non avessi fatto il tennista, non si sarebbe sentito parlare di Gianni Rivera” - Addio a Pietrangeli | Il racconto del suo legame con il calcio, dall'incontro con Garrincha fino agli allenamenti con la Lazio di Maestrelli ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

gianni petrucci ricorda pietrangeliLutto nel mondo dello sport: è morto Nicola Pietrangeli, aveva 92 anni - È morto all'età di 92 anni Nicola Pietrangeli, l'unico italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, che in vita aveva ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gianni Petrucci Ricorda Pietrangeli