Giallo di Sagrado svolta nella scomparsa dell’ex postino | i resti trovati in giardino sono di Vito Mezzalira Attesa l’autopsia

Affaritaliani.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corrispondenza è stata individuata attraverso l’analisi di denti e mandibola. L’identificazione dell’ex postino di Sagrado sarà confermata dall’autopsia, il cui incarico verrà conferito il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

