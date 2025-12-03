Giallo Crime | gli sviluppi del delitto di Garlasco e gli interrogativi rimasti senza riposta su Rina Fort

Nuova puntata di Giallo Crime, programma ideato a condotto da Cristina Gimignani, in onda il venerdì alle 10 della sera sul canale Rai Radiodue, rilegge i casi di cronaca nera con un confronto tra passato e presente, avvalendosi di documenti originali, che ne mette in luce le pieghe più nascoste. Gimignani: “Il caso Rina Fort nasconde ancora tanti misteri”. Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 dicembre, il caso di Rina Fort, conosciuta come la ‘Belva di via San Gregorio’. Prima ancora di rivelarsi come crudele carnefice, questa donna è stata la prima vittima di una malasorte che si era accanita contro di lei, dalla prematura morte del padre, al matrimonio con un uomo rivelatosi alla prima notte di nozze un pazzo sadico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giallo Crime: gli sviluppi del delitto di Garlasco e gli interrogativi rimasti senza riposta su Rina Fort

