Giada D’Antonio vola negli USA | nuova avventura all’orizzonte Quando tornerà in gara?

Oasport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada D’Antonio ha conquistato due vittorie negli slalom FIS disputati a Schilthorn il 19-20 novembre, imponendosi in maniera brillante sulla pista svizzera nonostante partisse con pettorali molto alti. La 16enne campana, che sta muovendo i suoi primi passi in certi contesti, aveva trionfato nel primo caso addirittura con il numero 82 e infliggendo un distacco di 44 centesimi alla padrona di casa Elyssa Kuster. Il giorno seguente, invece, l’azzurra si era presentata al cancelletto di partenza con il numero 63 ed era salita sul gradino più alto del podio con un margine di 45 centesimi nei confronti dell’elvetica Sarina Doerig. 🔗 Leggi su Oasport.it

giada d8217antonio vola negli usa nuova avventura all8217orizzonte quando torner224 in gara

© Oasport.it - Giada D’Antonio vola negli USA: nuova avventura all’orizzonte. Quando tornerà in gara?

Altri contenuti sullo stesso argomento

giada d8217antonio vola usaGiada D’Antonio vola negli USA: nuova avventura all’orizzonte. Quando tornerà in gara? - Giada D'Antonio ha conquistato due vittorie negli slalom FIS disputati a Schilthorn il 19- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giada D8217antonio Vola Usa