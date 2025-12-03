Giada D’Antonio ha conquistato due vittorie negli slalom FIS disputati a Schilthorn il 19-20 novembre, imponendosi in maniera brillante sulla pista svizzera nonostante partisse con pettorali molto alti. La 16enne campana, che sta muovendo i suoi primi passi in certi contesti, aveva trionfato nel primo caso addirittura con il numero 82 e infliggendo un distacco di 44 centesimi alla padrona di casa Elyssa Kuster. Il giorno seguente, invece, l’azzurra si era presentata al cancelletto di partenza con il numero 63 ed era salita sul gradino più alto del podio con un margine di 45 centesimi nei confronti dell’elvetica Sarina Doerig. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giada D’Antonio vola negli USA: nuova avventura all’orizzonte. Quando tornerà in gara?