GF news | Bacio segreto nel letto un disastro spuntano dei nomi

Pare che al Grande Fratello sia scattato un bacio che potrebbe generare non pochi problemi e che la regia abbia deciso di nascondere il tutto. L’indiscrezione di queste ore parla appunto di due gieffini che si sarebbero baciati sotto le coperte. Se, però, dovesse uscire allo scoperto il tutto, avverrebbe un disastro. Per questo, ora questa segnalazione sta facendo il giro del web e sta facendo discutere. Ora spuntano anche dei nomi, che andrebbero a spiegare il motivo per cui pare si stia preferendo il silenzio su quanto accaduto. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo. Grande Fratello, sarebbe scattato un bacio tra due gieffini che dovrebbero restare lontani. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - GF news: “Bacio segreto nel letto, un disastro”, spuntano dei nomi

