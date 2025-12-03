GEZE Monza Christmas Run 2025 | sport solidarietà e spirito natalizio al Parco di Monza
Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha registrato il sold out con oltre 1.500 partecipanti, torna la GEZE Monza Christmas Run, la corsa natalizia più divertente e solidale, organizzata da Socialtime ODV, Run For Life SSD a R.L., Gamber de Cuncuress ASD e ASD Silvia Tremolada APS nel fantastico scenario del Parco di Monza, con village presso la Cascina San Fedele, il 14 dicembre 2025. La manifestazione è realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia, al fattivo supporto del Comune di Monza, del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e del Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
