Gestione illecita di rifiuti | chiusa azienda sequestrate 90 tonnellate di bancali

Un capannone di circa 1.400 metri quadrati trasformato, secondo gli investigatori, in una vera e propria attività parallela di recupero e rivendita di bancali in legno privi delle autorizzazioni necessarie. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo di Brescia, che nei giorni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Gestione illecita di rifiuti: chiusa azienda, sequestrate 90 tonnellate di bancali

