Gestione dei rifiuti la provincia di Latina tra i territori più virtuosi del Lazio

Latina, 3 dicembre 2025 – La Provincia di Latina continua a distinguersi come uno dei territori più virtuosi del Lazio nella gestione dei rifiuti e nella crescita della raccolta differenziata. Con la recente Determina del Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito del bando B3 previsto dalla DGR Lazio n. 5472014, dedicato al potenziamento della raccolta differenziata, alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti urbani. Una misura attesa e strategica, che mette a disposizione 1.253.459,83 euro, di cui 438. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

