Gerry Scotti Mediaset si prende tutto | torna anche Chi vuol essere milionario

Domenica 7 dicembre segna un ritorno che profuma di sfida, ma anche di investitura: Gerry Scotti torna in prima serata su Canale5 con un titolo che ha fatto la storia della televisione mondiale. Chi vuol essere milionario? si rinnova e diventa Chi vuol essere milionario – Il Torneo, un’edizione inedita a livello internazionale che rimette in gioco i concorrenti e lo stesso meccanismo del quiz più famoso del Pianeta. Gerry Scotti ancora in prima serata. Un passaggio tutt’altro che casuale, soprattutto dopo il successo della nuova versione de La Ruota della Fortuna, che ha riportato Scotti al centro del prime time televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gerry Scotti, Mediaset si prende tutto: torna anche Chi vuol essere milionario

Argomenti simili trattati di recente

Sei pronto per venire con noi alla RUOTA DELLA FORTUNA? GERRY SCOTTI ci aspetta Mercoledì 14 Gennaio: prenota subito! >>> Info e programma su www.pavinviaggi.com con iscrizioni direttamente anche dal sito! - facebook.com Vai su Facebook

Mediaset, novità dicembre 2025: Gerry Scotti dilaga in prime time (senza La Ruota) e Max Giusti spaventa Liorni - A dicembre 2025 sulla rete ammiraglia Mediaset vedremo Gerry Scotti anche in prime time, Max Giusti punta a insidiare Marco Liorni. Riporta libero.it

Max Giusti prende il posto di Gerry Scotti: Mediaset rilancia la sfida alla Rai nel preserale - La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi potrebbe durare più del previsto Mediaset sta vincendo piuttosto nettamente ... Da affaritaliani.it

Sanremo ‘floscio’, Pier Silvio Berlusconi prepara il ribaltone (con Gerry Scotti) - Con un Sanremo 2026 senza superbig e già criticato sui social, Pier Silvio Berlusconi valuta un contrattacco Mediaset: cosa farà durante il Festival. libero.it scrive

La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende in giro Gerry Scotti: la battuta che spiazza il pubblico - Che tra Gerry Scotti e Samira Lui si sia creata un’intesa speciale è sotto gli occhi di tutti, e i risultati sono evidenti. Segnala rds.it

Max Giusti prossimo re del preserale di Canale 5, Gerry Scotti a bocca asciutta. Pronti due nuovi programmi - Mediaset ha deciso di affidare il preserale di Canale 5 completamente nelle mani di Max Giusti, uno degli ultimi innesti nella famiglia del Biscione. Come scrive affaritaliani.it

La Ruota della Fortuna, il regalo di Mediaset a Gerry Scotti: in onda anche a Natale - Nella puntata di martedì 25 novembre, Gerry Scotti e Samira Lui nascondo il futuro (brillante) de La Ruota della Fortuna ... Scrive dilei.it