Gerry McGovern fuori da Jaguar Land Rover un taglio drastico che sorprende

Gerry McGovern, figura centrale nel design di Jaguar Land Rover negli ultimi vent’anni, è stato improvvisamente allontanato dall’azienda. La notizia è arrivata arriva a pochi giorni dall’ingresso del nuovo CEO, P.B. Balaji, indicando come probabile motivo un’urgente riconfigurazione della leadership creativa del gruppo. Il nome di McGovern è indissolubilmente legato a modelli iconici come il Range Rover Evoque, il Range Rover Velar e la rinnovata versione del Land Rover Defender, oltre che al rilancio stilistico della gamma Range Rover e, più recentemente, a un’ambiziosa quanto controversa trasformazione del marchio Jaguar verso un’identità luxury ed elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gerry McGovern fuori da Jaguar Land Rover, un taglio drastico che sorprende

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jaguar affronta una crisi interna dopo un fallito rebranding, che porta a importanti cambi nei vertici e segnala una forte svolta gestionale. https://auto.everyeye.it/notizie/rebranding-jaguar-costa-gerry-mcgovern-scortatoufficio-845754.html?utm_medium=Soci - facebook.com Vai su Facebook

Gerry McGovern fuori da Jaguar Land Rover, un taglio drastico che sorprende - L’uscita improvvisa dopo vent'anni del responsabile del design dei marchi britannici segna una cesura importante e apre una fase di incertezza creativa per il gruppo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Jaguar Land Rover: la scure di Tata sui dirigenti licenziati - ] ... Secondo missionline.it

JLR licenzia Gerry McGovern: fine di un’era per il design britannico - Il suo ruolo di chief creative officer si interrompe con la gestione Tata. Riporta quotidianomotori.com

Il designer della Jaguar Type 00 è stato licenziato - Jaguar Land Rover avrebbe licenziato il responsabile del design Gerry McGovern dopo una carriera lunga oltre 20 anni ... Si legge su msn.com

Il designer della "Jaguar rosa" è stato licenziato - In Jaguar Land Rover da oltre 20 anni, Gerry McGovern ha firmato la nuova Defender e la controversa concept Type 00 ... Segnala quattroruote.it

Rebranding Jaguar, licenziato il designer della Type 00: "Scortato fuori dall'ufficio" - Jaguar affronta una crisi interna dopo un fallito rebranding, che porta a importanti cambi nei vertici e segnala una forte svolta gestionale. Secondo auto.everyeye.it