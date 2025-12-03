Genova vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto e assaltano l' ospedale arrestati

Il padre ha anche estratto un coltello minacciando di uccidersi al pronto soccorso del Gaslini. Per fermarlo i carabinieri hanno dovuto usare il taser Due coniugi cinquantenni, originari della Tunisia e residenti a Imperia, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile per resis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto e assaltano l'ospedale, arrestati

