Genova vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto e assaltano l' ospedale arrestati

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre ha anche estratto un coltello minacciando di uccidersi al pronto soccorso del Gaslini. Per fermarlo i carabinieri hanno dovuto usare il taser Due coniugi cinquantenni, originari della Tunisia e residenti a Imperia, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile per resis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto e assaltano l ospedale arrestati

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto e assaltano l'ospedale, arrestati

Argomenti simili trattati di recente

genova vogliono vedere figliVogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto, parapiglia al Gaslini: arrestata coppia 50enne - Due coniugi 50enni, originari della Tunisia e residenti a Imperia, sono stati  arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale. Scrive msn.com

genova vogliono vedere figliGenova: volevano vedere i figli allontanati dal tribunale dei minori e aggrediscono i medici - La coppia, sospesa dalla responsabilità genitoriale, si è presentata all’ospedale Gaslini per vedere i ragazzi. Da telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Vogliono Vedere Figli