Genova preso un ladro che aveva appena rubato il cellulare a un anziano | chi lo ha bloccato

Ispettore fuori servizio arresta 33enne per furto di cellulari ai danni di anziani nel centro di Genova. L'episodio elogiato dal Questore.

Genova, preso un ladro che aveva appena rubato il cellulare a un anziano: chi lo ha bloccato - Ispettore fuori servizio arresta 33enne per furto di cellulari ai danni di anziani nel centro di Genova. Riporta virgilio.it

Poliziotto fuori servizio blocca un ladro 'seriale' - Arrestato in via XX Settembre domenica un 33enne che aveva appena rubato uno smartphone a un anziano, in tasca un altro telefono non suo, il giorno precedente era stato fermato per un altro furto ... Scrive genovatoday.it

Aveva rubato il trolley con i vestiti e i gioielli di una nobile a Genova, ladro arrestato dopo quasi un anno - Genova – Ci sono voluti quasi dieci mesi di indagini, ma alla fine i carabinieri hanno trovato i ladri che lo scorso 26 novembre avevano rubato il trolley Louis Vuitton della principessa Martine ... Si legge su ilsecoloxix.it

Preso ladro seriale di biciclette: aveva compiuto furti in diverse città - Il furto di biciclette è un reato che è sempre esistito, tanto d’aver ispirato il film scritto da Vittorio De Sica ‘Ladri di bicilette’ che risale al 1948. Come scrive ilrestodelcarlino.it