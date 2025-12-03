Gaza rimuove da sola le macerie che la soffocano
A Gaza la guerra non ha ucciso solo le persone, ma anche tutto ciò che le circondava. La città è una montagna di macerie: oltre 61 milioni di tonnellate di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Striscia di Gaza, quanto ci vorrà per ricostruire? «21 anni solo per rimuovere le macerie». Tempi e costi, tutti gli step - Per la prima volta dopo dua anni di bombardamenti incessanti, a Gaza le urla di dolore diminuiscono per lasciare spazio a silenzi carichi di attesa. Riporta leggo.it
Striscia di Gaza, quanto ci vorrà per ricostruire? «21 anni solo per rimuovere le macerie». Tempi e costi, tutti gli step - A raccontare l'entità del disastro non servono solo le immagini — ormai familiari — di palazzi sventrati e strade ridotte in polvere. Lo riporta leggo.it
Gaza, aprono i primi mercati. E le ruspe rimuovono le macerie - Secondo gli studi delle Nazioni Unite, a Gaza sono state rase al suolo 41 mila unità abitative, per un totale di otto milioni di metri cubi di macerie. Da ilmessaggero.it
Guerra finita, ma quanto costerà ricostruire Gaza? Solo per togliere le macerie ci vorranno 21 anni. Tutti i numeri - Dopo anni di guerra, a Gaza è finalmente tornata la parola che nessuno osava più pronunciare: pace. Segnala affaritaliani.it
La ricostruzione di Gaza: stimati oltre 80 miliardi di dollari e decenni per rimuovere le macerie - L'accordo di pace tra Israele e Hamas apre a una nuova fase: il futuro della Striscia di Gaza dovrà, necessariamente, passare per la ricostruzione. rainews.it scrive
Gilles Kepel: “A Gaza solo macerie e zero governo. Così il fuoco del terrorismo può divampare in Europa” - «Abbiamo un cessate il fuoco, tanto più necessario quanto la guerra durava da 738 giorni: il periodo più lungo che Israele abbia sostenuto dalla sua esistenza. Si legge su ilfattoquotidiano.it