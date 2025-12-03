Gaza rapporto DBIO denuncia | 1115 istituzioni finanziare Ue hanno erogato $310mld a 104 aziende complici dell' occupazione israeliana

Oltre 1100 istituti europei hanno erogato 310 miliardi USD dal 2023 a favore di 104 aziende complici dell’occupazione israeliana, denuncia il rapporto DBIO Il nuovo rapporto "Don't Buy Into Occupation" ha denunciato che nel periodo del genocidio dei palestinesi a Gaza, ben 1115 istituzioni fi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza rapporto dbio denuncia 1115 istituzioni finanziare ue hanno erogato $310mld a 104 aziende complici dell occupazione israeliana

