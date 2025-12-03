Gaza rapporto DBIO denuncia | 1115 istituzioni finanziare Ue hanno erogato $310mld a 104 aziende complici dell' occupazione israeliana
Oltre 1100 istituti europei hanno erogato 310 miliardi USD dal 2023 a favore di 104 aziende complici dell’occupazione israeliana, denuncia il rapporto DBIO Il nuovo rapporto "Don't Buy Into Occupation" ha denunciato che nel periodo del genocidio dei palestinesi a Gaza, ben 1115 istituzioni fi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Caritas Jerusalem ha diffuso ieri, 1° dicembre, a Gerusalemme, il suo Rapporto degli interventi 2024-2025 che delineano nel complesso la situazione umanitaria in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Il conflitto in corso a Gaza e l’aumento degli attacchi dei - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo rapporto ONU rileva che l'attacco di Israele contro Gaza: con la distruzione della sanità, dell'istruzione, delle infrastrutture e del sistema bancario-ha distrutto 69 anni di sviluppo umano, segnando il peggior collasso economico mai registrato della sto Vai su X
Don’t buy into occupation: la finanza europea investe nelle imprese coinvolte nei crimini israeliani - Il nuovo rapporto Don’t Buy Into Occupation denuncia i legami tra banche europee e imprese coinvolte nei crimini nei Territori palestinesi ... Riporta valori.it
Usa: senatori democratici scrivono a Rubio su rapporto che denuncia violazioni di Israele a Gaza - Un gruppo di undici senatori democratici ha scritto una lettera al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, esortandolo a esaminare le ... Come scrive agenzianova.com
Meloni: “AVS denuncia Italia alla CPI, saremmo complici di Gaza”/ “Sinistra non vince e ricorre ai giudici” - AVS denuncia il Governo per presunte complicità con Israele sui crimini a Gaza: la replica della Premier Meloni, “cercano soccorso esterno dai giudici” In quel “disegno politico” denunciato ieri dalla ... Segnala ilsussidiario.net
Amnesty denuncia: “Israele affama la popolazione di Gaza”. Noury a Fanpage: “Il peggio deve ancora venire” - È la denuncia di Amnesty International che in un nuovo rapporto cita le testimonianze dei palestinesi ... Lo riporta fanpage.it