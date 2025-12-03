Gaza raid di Israele su Khan Younis | sei morti tra cui due bambini Netanyahu | Risposta a un attacco ai nostri soldati

L’ aviazione israeliana ha lanciato almeno quattro attacchi aerei sulla zona occidentale di Khan Younis, città nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo sei persone tra cui due bambini. I raid erano stati annunciati dal premier di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, come risposta a un attacco contro le Idf (le forze armate israeliane) a Rafah, l’insediamento più meridionale della Striscia, che ha ferito cinque soldati. A quanto riferisce il giornale israeliano Haaretz citando fonti locali, quattro missili delle Idf hanno bersagliato direttamente le tende degli sfollati a Khan Younis. Un drone ha colpito una tenda rifugio nei pressi dell’ ospedale kuwaitiano, nella zona occidentale della città, mentre mezzi corazzati e mezzi ingegneristici hanno aperto il fuoco nella parte orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, raid di Israele su Khan Younis: sei morti tra cui due bambini. Netanyahu: “Risposta a un attacco ai nostri soldati”

Argomenti simili trattati di recente

Tg3. . In Medioriente ancora morti nella Striscia di Gaza per raid israeliani. Tra le vittime anche due bambini colpiti da un drone. Le Nazioni Unite condannano l'uccisione a sangue freddo in Cisgiordania di due palestinesi. Al tg3 la testimonianza dell'uomo che - facebook.com Vai su Facebook

Raid israeliani a Khan Yunis a Gaza, diversi morti - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis ... Come scrive msn.com

Netanyahu: 'Hamas ha violato la tregua a Rafah, risponderemo'. Raid a Khan Yunis - Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. Riporta ansa.it

Media, raid israeliani a Khan Yunis a Gaza - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis, uno dei quali nella zon ... Lo riporta ansa.it

Israele, media: "Sale ad oltre 20 morti bilancio dei raid dell'Idf su Gaza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. Secondo tg24.sky.it

Gaza, media: due bambini uccisi da drone israeliano a Khan Yunis - Le vittime sono due fratellini di 10 e 12 anni: secondo la testimonianza dello zio, il drone ha aperto il fuoco su Fadi e Goma Abu Assi mentre stavano raccogliendo legna da ardere per aiutare il padre ... Come scrive tg24.sky.it

Gaza, raid Israele nel centro e nel sud - Aerei militari israeliani hanno lanciato un raid a est del campo di Bureij, nella zona centrale di Gaza, sul territorio dietro la cosiddetta "linea gialla" che delimita le aree sotto il con- Secondo rainews.it