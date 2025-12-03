Gaza Netanyahu contro Hamas | Violato il cessate il fuoco

Benyamin Netanyahu ha accusato Hamas di continuare a infrangere l’intesa sul cessate il fuoco, sostenendo che il movimento «continua a compiere atti di terrorismo contro le nostre forze». Le sue parole arrivano dopo il ferimento di quattro militari israeliani negli scontri avvenuti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Mentre l’esercito afferma di aver «eliminato due terroristi» in fuga dalla rete sotterranea di Rafah, un terzo uomo sarebbe riuscito a dileguarsi dopo aver collocato un ordigno contro un mezzo dell’Idf, provocando quattro feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Nel frattempo, da Gaza è stato consegnato a Israele il corpo di un ostaggio recuperato nell’area di Beit Lahia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Netanyahu contro Hamas: «Violato il cessate il fuoco»

