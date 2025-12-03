Gaza Meloni | Il Piano di Trump occasione irripetibile l’Italia fa la sua parte

Giorgia Meloni in Bahrein ha parlato anche del piano per Gaza di Donald Trump. "Il piano presentato dal presidente Trump offre una reale possibilità di costruire un quadro stabile e duraturo di pace e sicurezza. Sappiamo bene quanto fragile sia la tregua e quanto lavoro sarà necessario per trasformare questa opportunità in una realtà di lungo periodo. Ma siamo tutti impegnati a sostenere e coltivare l'unità d'intenti dimostrata dalla comunità internazionale a Sharm el-Sheikh, raggiungendo un livello inusuale di condivisione e partecipazione. L'Italia sta facendo la sua parte, sia formando le forze di sicurezza palestinesi sia fornendo il pacchetto di aiuti per la loro conferenza di ricostruzione.

