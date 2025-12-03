Gaza l' appello di 200 vip a Israele | Liberate Barghouti il Mandela della Palestina ; da Ian McKellen a Sting da Bardem a Ruffalo

Le star chiedono la liberazione di Barghouti e ricordano inoltre che, “come disse lo stesso Mandela nel 2002, ciò che sta accadendo a Barghouti è lo stesso che è accaduto a me” Oltre duecento star internazionali — tra cui Margaret Atwood, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Sting, Paul Simon,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'appello di 200 vip a Israele: "Liberate Barghouti, il Mandela della Palestina"; da Ian McKellen a Sting, da Bardem a Ruffalo

