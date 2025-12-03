Gaza Doha cerca di evitare il collasso del cessate il fuoco

© Lidentita.it - Gaza, Doha cerca di evitare il collasso del cessate il fuoco

Gaza: Qatar invita Israele a non bloccare avanzamento dell’intesa su Gaza per due salme - Il ministero degli Esteri del Qatar ritiene che Israele non debba ostacolare il passaggio alla fase successiva del piano di tregua per ... Da agenzianova.com

Gaza, l'Ue a Israele: «Basta civili uccisi in cerca d'aiuti». La risposta: «È Hamas che spara e li tortura». Nuovo raid dell'Idf: 43 morti - Le ho detto che Hamas sta conducendo una campagna di menzogne, creando deliberatamente attriti tra la popolazione civile, ... Segnala ilgazzettino.it

Mo: Qatar, 'raid Idf minano fragile tregua a Gaza' - Secondo il Paese, mediatore chiave nella guerra tra Hamas e Israele, i raid dell'Idf mi ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Gaza, fuoco su palestinesi in cerca aiuti, 20 morti - La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che oggi 20 persone in cerca di aiuti umanitari sono state uccise dal fuoco israeliano nel sud della Striscia. Si legge su ansa.it

Gaza, spari sulla folla in cerca di aiuto e cibo: 31 morti e 200 feriti - Spari sulla folla durante la distribuzione di aiuti alimentari a Gaza e rimpallo di responsabilità tra Hamas e Israele. Riporta rainews.it

Gaza, stop ai colloqui: Witkoff accusa Hamas. Macron: «La Francia riconoscerà lo stato della Palestina» - La controproposta di Hamas sulla tregua e lo scambio dei prigionieri fa crollare ancora una volta la speranza di un accordo nei negoziati di Doha per Gaza. Come scrive unionesarda.it