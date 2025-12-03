Gaza contratto da $7mln per società Usa Q2Impact per distribuzione aiuti ex contractor Aguilera denuncia | Stessi operatori assassini di Ghf
Contractor Usa all’opera a Gaza: secondo un ex Green Beret, nuovi siti di "aiuti" sono presidiati da security privata che altera la neutralità e espone civili al rischio, esattamente come ai tempi della Gaza Humanitarian Foundation Gli Stati Uniti hanno firmato un contratto da 7 milioni di do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
