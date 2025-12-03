Gaza Carlson attacca Israele sul genocidio | Non esiste il ‘popolo eletto di Dio’ lui non sceglie assassini di bambini sono criminali - VIDEO
Nel corso di una puntata del Tucker Carlson Show, l'ex conduttore di Fox News ha affermato che l’idea di un “popolo eletto” diventa una “eresia” quando viene usata per giustificare la violenza contro i civili Il noto commentatore statunitense Tucker Carlson ha attaccato Israele riguardo al ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VOLT Milan in 6 memories ? Che Gaza Italia ? : @voltclub.milano : @w.isual - facebook.com Vai su Facebook