Gatti spaventa la Juve ecco le partite che potrebbe saltare | ci sono 2 big match

Tifosi bianconeri in ansia per il centrale uscito malconcio dalla sfida contro l’Udinese: ecco come sta Federico Gatti Ci ha pensato Luciano Spalletti, a fine gara, a fare la conta delle situazioni positive dopo il 2-0 rifilato all’Udinese valso il pass per i quarti di finale di Coppa Italia alla sua Juventus. (Ansafoto) – Calciomercato.it Una prestazione promettente, in crescita, non priva di errori soprattutto in fase offensiva. Ma ciò che lascia di certo l’amaro in bocca sono le condizioni di Federico Gatti, uscito poco prima dell’ora di gioco per un infortunio che in queste ore preoccupa non poco il tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gatti spaventa la Juve, ecco le partite che potrebbe saltare: ci sono 2 big match

Gatti spaventa la Juve, ecco le partite che potrebbe saltare: ci sono 2 big match - Tifosi bianconeri in ansia per il centrale uscito malconcio dalla sfida contro l'Udinese: ecco come sta Federico Gatti. Scrive calciomercato.it

Spalletti si gode i lampi di vera Juve, ma i bianconeri tremano per Gatti - La Juventus ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e ha battuto l’Udinese per 2- Come scrive tuttomercatoweb.com

Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: Spalletti ai quarti di finale, infortunio per Gatti - E lo fa con una vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Segnala msn.com

Gatti e Conceiçao illudono la Juventus, l’ex Veiga la beffa al 90’: 2-2 a Villarreal - Villarreal – La Juve continua nel suo cammino di partite illogiche, dove succedono tutto, il suo contrario e diverse assurdità: il suo difensore più rude, Gatti, sbaglia sui gol avversari ma ne segna ... Da repubblica.it

Juventus, Gatti: “Era importante ripartire. Il nuovo allenatore trova un gruppo unito” - La Juventus torna a vincere dopo 8 partite e lo fa all’Allianz Stadium, davanti ai suoi tifosi, imponendosi per 3- Secondo gianlucadimarzio.com

Gatti da leader: “Juve in corsa per tutto”. Yildiz: “Siamo solo all’inizio” - In attesa dell’arrivo di Spalletti, la squadra bianconera, affidata momentaneamente a Brambilla, torna al successo superando l’Udinese ... Da tuttosport.com