Gasparri irride Francesca Albanese | Esiste ci dobbiamo rassegnare

"Francesca Albanese mi ricorda una delle imitazioni del repertorio della compianta Anna Marchesini. A volte anche un promo di uno degli spettacoli di Teresa Mannino, la comica siciliana. Ma poi realizzo che invece è vera: la Albanese esiste e ci dobbiamo rassegnare. Però non posso fare a meno di chiedermi chi gli ha dato questo incarico. E perché la invitano in televisione, la intervistano. Ancora ieri sera l'ho vista in tv che parlava e straparlava". Maurizio Gasparri non usa giri di parole e risponde con decisione alle accuse lanciate da Francesca Albanese ad Accordi&Disaccordi, il programma sul Nove condotto da Luca Sommi.

