Garman ceo Aws | la nuova era degli agenti AI dirompenti come Internet

Ildenaro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Las Vegas, 3 dic. (askanews) – Da Las Vegas il ceo di Amazon web services, Matt Garman, ha dichiarato aperta la nuova era dell’intelligenza artificiale guidata dagli agenti Ai. Nel suo keynote inaugurale all’evento Aws re:Invent, organizzato ogni anno dalla piattaforma di servizi cloud e a cui partecipano oltre 60mila persone, Garman ha sottolineato il fatto che l’avvento degli agenti rappresenta un vero e proprio punto di svolta. “Siamo ancora agli albori di ciò che l’intelligenza artificiale offrirà, la tecnologia sta evolvendo più velocemente di qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima. Non è passato molto tempo da quando tutti testavamo e sperimentavamo con i chatbot e ora sembra che ci sia qualcosa di nuovo ogni giorno”, ha detto, prima di presentare le principali novità in termini di servizi e soluzioni di Aws, pensate per dare a partner e clienti infrastrutture e mezzi per facilitare la creazione di agenti Ai, in vista di un mondo in cui miliardi di questi sistemi, alimentati dall’intelligenza artificiale e in grado di portare a termine compiti specifici autonomamente, lavoreranno insieme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

garman ceo aws nuovaGarman, ceo Aws: la nuova era degli agenti AI, dirompenti come Internet - (askanews) – Da Las Vegas il ceo di Amazon web services, Matt Garman, ha dichiarato aperta la nuova era dell’intelligenza artificiale guidata dagli agenti Ai. askanews.it scrive

garman ceo aws nuovaAWS entra nell’era degli agenti: il keynote di Matt Garman apre una nuova fase dell’IA nel cloud - Dal palco del re:Invent emerge una strategia che unisce nuova infrastruttura IA, modelli avanzati, agenti autonomi e strumenti per portare l’automazione intelligente su larga scala, con l’obiettivo di ... Da edge9.hwupgrade.it

garman ceo aws nuovaNuovi chip, servizi per le aziende e alleanze con i big dell’Ai: tutte le novità di Aws - All’evento annuala Re:Invent Amazon Web Services rilancia la sua strategia per portare i suoi agenti nelle aziende. Da ilsole24ore.com

Sostituire i lavoratori junior con l'AI è una scelta "stupida" secondo il CEO di AWS - Un numero crescente di aziende, attive soprattutto nel settore tech ma non solo, sta integrando l'intelligenza artificiale nella propria attività, con l'obiettivo di sfruttare la nuova tecnologia per ... Riporta hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Garman Ceo Aws Nuova