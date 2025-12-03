Garman ceo Aws | la nuova era degli agenti AI dirompenti come Internet
Las Vegas, 3 dic. (askanews) – Da Las Vegas il ceo di Amazon web services, Matt Garman, ha dichiarato aperta la nuova era dell’intelligenza artificiale guidata dagli agenti Ai. Nel suo keynote inaugurale all’evento Aws re:Invent, organizzato ogni anno dalla piattaforma di servizi cloud e a cui partecipano oltre 60mila persone, Garman ha sottolineato il fatto che l’avvento degli agenti rappresenta un vero e proprio punto di svolta. “Siamo ancora agli albori di ciò che l’intelligenza artificiale offrirà, la tecnologia sta evolvendo più velocemente di qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima. Non è passato molto tempo da quando tutti testavamo e sperimentavamo con i chatbot e ora sembra che ci sia qualcosa di nuovo ogni giorno”, ha detto, prima di presentare le principali novità in termini di servizi e soluzioni di Aws, pensate per dare a partner e clienti infrastrutture e mezzi per facilitare la creazione di agenti Ai, in vista di un mondo in cui miliardi di questi sistemi, alimentati dall’intelligenza artificiale e in grado di portare a termine compiti specifici autonomamente, lavoreranno insieme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
