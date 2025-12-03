Garlasco lavoro finito per i periti | depositate relazioni su impronte e Dna

Periodicodaily.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Intorno alle 14.30 alle parti è arrivata una mail firmata dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

garlasco lavoro finito peritiGarlasco, lavoro finito per i periti: depositate relazioni su impronte e Dna - Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli ... Scrive adnkronos.com

garlasco lavoro finito peritiGarlasco, dall’impronta 33 al DNA: su cosa potrebbe puntare la Procura per chiedere il processo a Sempio - Nella prossima udienza del 18 dicembre verranno illustrati i risultati dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco ... Come scrive fanpage.it

garlasco lavoro finito peritiGarlasco, la svolta: «Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio». Lui: «Sono amareggiato» - La conferma più importante che dopo 18 anni può riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi è arrivata con una mail di posta elettronica certificata. Lo riporta msn.com

garlasco lavoro finito peritiCaso Garlasco, presunti "indizi plurimi" su Andrea Sempio: nuove piste degli inquirenti - Dopo la nuova perizia secondo la quale sotto le unghie di Chiara Poggi c'era un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio, i pm parlano di un movente. Scrive msn.com

garlasco lavoro finito peritiGarlasco, depositata la perizia sul dna. "Compatibile con la linea paterna di Sempio" - Il documento riporta gli esiti delle analisi condotta nei mesi scorsi tra cui quella cardine che riguarda il materiale genetico repertato sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Lo riporta msn.com

garlasco lavoro finito peritiGarlasco, “plurimi indizi” contro Andrea Sempio/ “Ricostruito anche il movente”, verso richiesta processo - Delitto di Garlasco, Procura di Pavia avrebbe "plurimi indizi" contro Andrea Sempio e ricostruito anche il movente. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Lavoro Finito Periti