Garlasco l' autrice delle foto di Sempio e delle gemelle Cappa il giorno del delitto | Stasi non c' era davanti a casa Poggi poca gente - VIDEO

La fotografa Stefania Villani ha raccontato la scena davanti alla villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio Poggi: “Non c’era nessun assalto mediatico" Nel corso di un’esclusiva di Ignoto X, il programma di La7 condotto da Pino Rinaldi, è stata trasmessa l’intervista realizzata da Francesc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'autrice delle foto di Sempio e delle gemelle Cappa il giorno del delitto: "Stasi non c'era, davanti a casa Poggi poca gente" - VIDEO

