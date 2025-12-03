Garlasco la fotografa dello scoop smentisce Sempio | Nessuna ressa davanti alla villetta Lui le gemelle Cappa e pochi altri

Smentito l'indagato, aveva parlato di "un sacco di gente curiosa". Novità anche sullo scontrino-alibi: "L'originale mai consegnato".

Garlasco, Sempio smentito dalla fotografa: “Non c'era ressa”, intervengono i carabinieri - Stefania Villani racconta al blog Bugalalla Crime e a Ignoto X di La7 come sono state scattate le immagini che documentano Sempio davanti alla villetta dei Poggi. Segnala libero.it

Delitto di Garlasco, fotografa smentisce Andrea Sempio sulle foto davanti la villa dei Poggi - Garlasco, nuove foto di Andrea Sempio: parla la fotografa che ha effettuato gli scatti e in parte smentisce la versione dell'indagato ... virgilio.it scrive

Garlasco, difesa di Sempio smentisce tesi del “contatto da difesa”/ Spunta giallo della telefonata con Lovati - Non poteva cadere nel vuoto lo scoop di Ore 14 Sera sui frammenti di unghie di Chiara Poggi e sulla traccia di DNA maschile attribuibile all’indagato Andrea Sempio, perché la tesi è che la quantità ... Lo riporta ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco/ Scoop Panorama: “Venditti voleva arrestare Sempio ma 20 giorni dopo archiviò” - Secondo quanto scoperto da Panorama, c'è un nuovo scoop nel delitto di Garlasco: Venditti avrebbe voluto arrestare Sempio poi lo fece archiviare Si arricchisce di nuovi retroscena e dettagli inediti ... Da ilsussidiario.net

Garlasco, Lovati smentisce l’ipotesi corruzione: “35mila euro agli avvocati non erano troppi, eravamo in tre” - A insospettire la Procura di Brescia ci sarebbero i 35mila euro prelevati in contanti dai Sempio in sei mesi durante il periodo delle prime indagini che arrivarono all’archiviazione sull’omicidio di ... Secondo fanpage.it