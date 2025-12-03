Garlasco il ritorno delle foto dimenticate e il peso dei dubbi

Le foto inedite di Andrea Sempio in via Pascoli a Garlasco sono state acquisite dalla procura per le indagini. Ma cosa ci dicono, ad oggi? Per diciotto anni sono rimaste chiuse dentro un hard disk che sembrava morto. Un contenitore muto, dimenticato. Poi, all’improvviso, quelle immagini sono tornate alla luce. E hanno riportato tutti a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco, il ritorno delle foto dimenticate e il peso dei dubbi

Argomenti simili trattati di recente

LA FOTO DELLA BORSA: QUALCHE RAGIONAMENTO SOBRIO AL DI FUORI DELLE PASSIONI E DELLO SCONTRO VERBALE Ritorno sulla borsa e sul soggetto nella foto misteriosa nel caso di Garlasco, perché spinto dai molti commenti ricevuti in pagina - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera alle 21.20 su #Rai3 a #LoStatoDelleCose, Antonio Di Pietro sulla riforma della Giustizia. Confronto tra Delmastro e Furfaro sulla politica italiana. Nuovi sviluppi sul caso Garlasco e ritorno della Gintoneria con Lacerenza, Nobile e Wanna Marchi Vai su X

La vera storia delle foto di Sempio il giorno del delitto di Garlasco: perché sono state pubblicate solo adesso - Qual è la storia delle foto diffuse di recente che immortalano Andrea Sempio davanti casa di Chiara Poggi il giorno del delitto? Come scrive fanpage.it

Garlasco, le foto inedite con Andrea Sempio subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi: il dettaglio che non torna - Una youtuber ha pubblicato foto inedite scattate subito dopo il delitto di Garlasco: in esse si vede un giovanissimo Andrea Sempio ... Come scrive virgilio.it

Andrea Sempio nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: le immagini acquisite dalla Procura - La Procura di Pavia ha acquisito le immagini inediti che nelle scorse ore sono circolate su Internet e che immortalano Andrea Sempio davanti alla villetta ... Come scrive fanpage.it

Caso Garlasco, spuntano foto di Sempio davanti a casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara - Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, come riporta La Repubblica, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi ... Riporta huffingtonpost.it

Garlasco – Il “ritorno” dello scontrino di Sempio. Un teste avrebbe detto: “Non era suo”. L’avvocato: “Mero indizio, improprio definirlo alibi” - Erano mesi che non si leggeva sulle cronache del bigliettino di un parcheggio a Vigevano, vicino Piazza Ducale, dove Andrea Sempio aveva dichiarato di avere lasciato l’auto ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Garlasco, l’avvocato De Rensis e il mistero dei vestiti macchiati di rosso: prove dimenticate e distrutte - La distruzione di quei vestiti sporchi di rosso va ad aggiungersi agli altri elementi dell’accusa contestati. Scrive panorama.it