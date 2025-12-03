Garlasco il guaio del consulente di Sempio Palmegiani offrì parere sull' impronta 33 alla difesa di Stasi | È vero se vogliono mi rimuovano

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo consulente di Andrea Sempio aveva inviato un parere pro-veritate sullimpronta 33, elemento chiave del caso Garlasco. E lo aveva inoltrato spontaneamente agli avvocati di Alberto Stasi, senza che gliene fosse fatta richiesta “Io non ho problemi, se questa relazione fosse contro il mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco il guaio del consulente di sempio palmegiani offr236 parere sull impronta 33 alla difesa di stasi 200 vero se vogliono mi rimuovano

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il guaio del consulente di Sempio Palmegiani, offrì parere sull'impronta 33 alla difesa di Stasi: "È vero, se vogliono mi rimuovano”

Argomenti simili trattati di recente

garlasco guaio consulente sempioGarlasco, qual è il movente di Andrea Sempio? Ecco i 6 punti contro di lui: dal Dna, alle telefonate all'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Si legge su ilmattino.it

garlasco guaio consulente sempioDelitto di Garlasco: l’email sulla perizia che mette nei guai Andrea Sempio - La perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi nel delitto di Garlasco: l'email che anticipa l'esito. Segnala newsmondo.it

garlasco guaio consulente sempioTracce di Dna sulle unghie di Chiara Poggi: ecco come la perizia della genetista Albani rimette nei guai Sempio. La difesa contrattacca: “Non è una prova, è innocente" - Il nuovo colpo di scena accolto però con freddezza dai consulenti della difesa dell'indagato: “È un dato che ci aspettavamo, non ci ... Lo riporta quotidiano.net

Garlasco, il consulente di Sempio litiga con tutti. Federica Panicucci costretta a intervenire. VIDEO - Scontro in diretta a Mattino Cinque sul caso Garlasco: il consulente di Sempio litiga con lo studio sul nodo dello scontrino. Scrive affaritaliani.it

garlasco guaio consulente sempioDelitto di Garlasco: la difesa di Sempio allo scoperto sulla perizia sul DNA - L'ultimo aggiornamento sul delitto di Garlasco e la perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi: parla la difesa di Andrea Sempio. Da newsmondo.it

Delitto di Garlasco, Sempio smentito da un parente sullo scontrino?/ Dall’ora della morte all’arma: le novità - Delitto di Garlasco, l'alibi dello scontrino di Andrea Sempio smontato da un parente? Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Guaio Consulente Sempio