Garlasco il disastro del consulente di Sempio | rischia il posto

"Se questa relazione fosse contro il mio assistito, tranquillamente mi rimuovano quando vogliono. Gira questa voce, allora è meglio mettere le mani avanti": a dirlo Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e criminologo, da due mesi consulente del pool difensivo di Andrea Sempi o, indagato per il delitto di Garlasco, ovvero l'uccisione della 26enne Chiara Poggi nel 2007. Lo scivolone cui fa riferimento il consulente, come si legge su Repubblica, sarebbe l'aver spedito (non richiesto) lo scorso giugno un parere pro-veritate sull’ impronta “33”, da mesi al centro del giallo, agli avvocati di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e unico condannato per l'omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il disastro del consulente di Sempio: rischia il posto

Leggi anche questi approfondimenti

