Garlasco i protagonisti 18 anni dopo | da Sempio alle gemelle Cappa com’erano e come sono

Gli scatti inediti di una fotografa presente il 13 agosto 2007 a Garlasco, le foto d’epoca e quelle di oggi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garlasco, i protagonisti 18 anni dopo: da Sempio alle gemelle Cappa, com’erano e come sono

Qualcuno dei protagonisti indagati o meno attorno alla faccenda sono compatibili con questi vestiti trovati nel canale? Avete qualche bella foto? #Garlasco Vai su X

Tgr Rai Lombardia. . Il delitto di Garlasco. Spuntano fotografie inedite, che ritraggono il nuovo indagato, Andrea Sempio, nei pressi di casa Poggi poche ore dopo l'omicidio di Chiara. Servizio di Elena Scarrone https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: le foto inedite di Andrea Sempio davanti a casa Poggi. Rimaste per 18 anni nell’hard disk, sono state consegnate ai carabinieri - L’autrice degli otto scatti, allora free lance, li ha portati in caserma dopo la pubblicazione su un canale YouTube ... msn.com scrive

Garlasco, pubblicate le foto di Sempio davanti a casa Poggi dopo il delitto. La legale: “Confermano il suo racconto” - Inedite per 18 anni, sono state pubblicate le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte davanti alla villetta di Gar ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Milo Infante torna con Ore 14 Sera: al centro della puntata le novità del delitto di Garlasco - Questa sera, giovedì 27 novembre, la cronaca di Milo Infante torna protagonista su Rai 2 con una nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda dalle 21. Da corrieredellumbria.it

Garlasco, Chiara Poggi «stesa in fondo alle scale»: cosa c’è scritto sul bigliettino del padre di Andrea Sempio trovato in auto dopo 18 anni - Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, vide inizialmente come unico indagato il fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi, assolto in primo e secondo grado ma poi condannato a 16 anni nel ... Secondo corriereadriatico.it

Garlasco, cosa sono le valutazioni antropometriche eseguite su Andrea Sempio e a cosa servono dopo 18 anni - Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, si è presentato all’Istituto di medicina legale per sottoporsi alle “misurazioni antropometriche” ... Da fanpage.it

Garlasco, il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi secondo la perizia: "Innocente e amareggiato" - Garlasco, la genetista incaricata dal Tribunale conferma che le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio ... Da virgilio.it